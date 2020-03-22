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Futbol kulübü tesisleri dezenfekte edildi

Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü tesisleri korona virüse karşı dezenfekte edildi.

22.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:23
Futbol kulübü tesisleri dezenfekte edildi
Amasya spor 1968 Futbol Kulübü tesisleri korona virüse karşı dezenfekte edildi.

İnsan sağlığına zararı olmayan solüsyon ile spor kulübünün her yeri dezenfekte edildi. Yataklar, yemekhane, ayakkabılıklar ve yatakhaneler korona virüse karşı dezenfekte edildi. Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü Başkanı Metin Genç, "Şu an Türkiye'de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler var. bizde Amasya olarak, Amasyaspor olarak alınan tedbirler için Amasya Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'dan kulübümüzde ve otobüsümüzde dezenfekte etmemiz gerektiğini söyledik. Oda bütün ekibi göndererek, şuan kulübümüzde dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Amasya, Futbol, Güncel

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