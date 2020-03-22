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Futbol kulübü tesisleri dezenfekte edildi

- Futbol kulübü tesisleri dezenfekte edildi Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü korona virüse karşı dezenfekte edildi.

22.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:45
- Futbol kulübü tesisleri dezenfekte edildi
AMASYA - Amasya spor 1968 Futbol Kulübü korona virüse karşı dezenfekte edildi.
İnsan sağlığına zararı olmayan solüsyon ile spor kulübünün her yeri dezenfekte edildi. Yataklar, yemekhane, ayakkabılıklar ve yatakhaneler korona virüse karşı dezenfekte edildi. Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü Başkanı Metin Genç, "Şu an Türkiye'de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler var. bizde Amasya olarak, Amasyaspor olarak alınan tedbirler için Amasya Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'dan kulübümüzde ve otobüsümüzde dezenfekte etmemiz gerektiğini söyledik. Oda bütün ekibi göndererek, şuan kulübümüzde dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Futbol kulübü tesisleri dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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Futbol kulübü tesisleri dezenfekte edildi
Etiketler : Amasya, Futbol, Spor

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