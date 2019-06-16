Futbol: Kupa Amerika

Güney Amerika Futbol
Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela
ile Peru, golsüz berabere kaldı.Brezilya
'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın ikinci karşılaşması, A Grubu takımları Venezuela ile Peru arasında oynandı.Porto
Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
B Grubu'nun ilk maçı, Arjantin
ile Kolombiya
arasında oynanacak. Mücadele, TSİ 01.00'de başlayacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.