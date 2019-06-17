17.06.2019 09:50
Haberler»Spor » Haber

Futbol: Kupa Amerika

Futbol: Kupa Amerika

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay, Ekvador'u 4-0 yendi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay, Ekvador'u 4-0 yendi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 3. günündeki C Grubu mücadelesinde Uruguay ile Ekvador, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşılaştı.
Uruguay, Ekvadorlu Quinteros'un 24. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Lodeiro'nun 6, Cavani'nin 33, Suarez'in 44 ve Mina'nın (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle 4-0 kazandı.
C Grubu'ndaki diğer karşılaşma, yarın TSİ 02.00'de Japonya ile Şili arasında oynanacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
Kaynak: AA
Brezilya, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:52 Küçük basketbolcular kampa uğurlandı
10:52 Yunusemreli güreşçiler Ankara'dan madalyalarla döndü
10:49 (Özel) Sezer Huysuz 2020 Tokyo'da Türk judosunun 20 yıllık madalya hasreti bitecek
10:48 (Özel) TFF Başkanı Nihat Özdemir Tek hedefimiz Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi
10:46 Salihli Kurtuluşspor kupasına kavuştu
10:43 Altay'da çifte düğün
10:41 Quaresma, Beşiktaş'a ihtar çekti