18.06.2019 09:32
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Futbol: Kupa Amerika

Futbol: Kupa Amerika

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Şili, Japonya'yı 4-0 yendi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Şili, Japonya'yı 4-0 yendi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın C Grubu mücadelesinde Şili ile turnuvaya özel davetle katılan Japonya karşılaştı.
Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'da oynanan mücadeleyi Şili, 41. dakikada Erick Pulgar, 54. ve 83. dakikalarda Eduardo Vargas ve 82. dakikada Alexis Sanchez'in attığı gollerle 4-0 kazandı.
Gruplarda ilk maçlar tamamlanırken, ikinci maçlar yarın TSİ 00.30'da Bolivya ile Peru arasında oynanacak A Grubu müsabakasıyla başlayacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
Kaynak: AA
Brezilya, Japonya, Şili, Amerika Birleşik Devletleri, Spor

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