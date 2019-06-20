20.06.2019 10:16
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Futbol: Kupa Amerika

Futbol: Kupa Amerika

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçlarında Kolombiya, Katar'ı 1-0 mağlup ederken, Arjantin ile Paraguay 1-1 berabere kaldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçlarında Kolombiya, Katar'ı 1-0 mağlup ederken, Arjantin ile Paraguay 1-1 berabere kaldı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçen mücadelede, Kolombiya, 86. dakikada Duvan Zapata'nın ağları sarsmasıyla Katar'ı 1-0 mağlup etti.
Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda yapılan maçta ise Arjantin ile Paraguay karşılaştı. Paraguay, 37. dakikada Richard Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 57. dakikasında yıldız oyuncusu Lionel Messi ile penaltıdan ağları sarsan Arjantin, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve turnuvadaki ilk puanını elde etti.
C Grubu'nda yarın TSİ 02.00'de Uruguay ile Japonya karşılaşacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
Kaynak: AA
arjantin, kolombiya, katar, amerika, Spor

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