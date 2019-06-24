24.06.2019 00:05
Haberler » Spor » Haber

Futbol: Kupa Amerika

Futbol: Kupa Amerika

Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda Kolombiya ve Arjantin, çeyrek finale yükseldi.

Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda Kolombiya ve Arjantin , çeyrek finale yükseldi.
Brezilya 'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B Grubu'nda 3. ve son maçlar yapıldı.
Tur atlamayı garantileyen Kolombiya, Paraguay 'ı Cuellar'ın 31. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve grubu lider bitirdi.
Arjantin ise Katar ile oynadığı karşılaşmayı, Martinez'in 4 ve Agüero'nun 82. dakikadaki golleriyle 2-0 kazandı. Puanını 4'e çıkaran Arjantin, grup 2'ncisi olarak çeyrek final bileti aldı.
A Grubu'nu 4 puanla tamamlayan Peru da bu sonuçlar sonrası en iyi 2 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi.
Kaynak: AA
Paraguay , Arjantin , Kolombiya , Amerika Birleşik Devletleri , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:05 Futbol: Kupa Amerika
00:00 Arjantin ve Kolombiya turladı
23:41 Basketbol: Hazırlık maçı
23:30 Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
22:44 Rahvan at yarışları yapıldı
22:17 Elemeler tamamlandı, ana tablo başladı
22:11 Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası