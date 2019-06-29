Futbol: Kupa Amerika

Güney Amerika Futbol
Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela
'yı 2-0 yenen Arjantin
yarı finale yükseldi. Brezilya
'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Arjantin
ile Venezuela
, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantin
10. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 74. dakikada Giovani Lo Celso ile bir gol daha bulan Arjantin, rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Arjantin'in yarı finaldeki rakibi Brezilya
oldu.
Turnuvanın diğer çeyrek final eşleşmelerinde Kolombiya- Şili
ve Uruguay-Peru maçları oynanacak.