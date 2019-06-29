29.06.2019 00:00
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Futbol: Kupa Amerika

Futbol: Kupa Amerika

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela'yı 2-0 yenen Arjantin yarı finale yükseldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela 'yı 2-0 yenen Arjantin yarı finale yükseldi.
Brezilya 'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Arjantin ile Venezuela , Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Arjantin 10. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 74. dakikada Giovani Lo Celso ile bir gol daha bulan Arjantin, rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Arjantin'in yarı finaldeki rakibi Brezilya oldu.
Turnuvanın diğer çeyrek final eşleşmelerinde Kolombiya- Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak.
Kaynak: AA
Brezilya , Venezuela , Arjantin , Amerika Birleşik Devletleri , Spor

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