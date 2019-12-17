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Futbol kursuna yoğun ilgi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Futbol kurslarına yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

17.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:41Futbol kursuna yoğun ilgi
'nın ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarına yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

Bu yıl 70 kursiyerle rekor kırdıklarını belirten Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, "İlçemiz kulüplerinin işbiriğiyle devam eden futbol kurslarımız yaz kış demeden Antrenörlerimiz Yasin Peker, Baykal Kurt ve Efdal Ülker'in rehberliğinde devam ediyor. 70 kursiyer büyük bir özveri ve istekle çalışıyorlar. Amacımız yetenekli gençlerimizi keşfedip onaların önünü açmalarında yardımcı olmak. Kurslarımıza her zaman destek veren İlçe Kaymakmımız Hasan Çiçek'e teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Futbol, Emet, Spor

Kaynak: İHA

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