Futbol Liglerinde Play-off Müsabaka Tarihleri Belli Oldu

Kaynak: AA

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off maçlarının tarihlerini belirledi.Liglerde play-off müsabakalarının tarihleri şöyle:Spor Toto 1. Lig:Yarı final 1. maçlar: 22 Mayıs ÇarşambaYarı final 2. maçlar: 26 Mayıs PazarFinal: 30 Mayıs PerşembeTFF 2. Lig:Çeyrek final 1. maçlar: 9 Mayıs PerşembeÇeyrek final 2. maçlar: 13 Mayıs PazartesiYarı final 1. maçlar: 17 Mayıs CumaYarı final 2. maçlar: 21 Mayıs SalıFinal: 28 Mayıs SalıTFF 3. Lig:Yarı final 1. maçlar: 10 Mayıs CumaYarı final 2. maçlar: 15 Mayıs ÇarşambaFinaller: 22 Mayıs Çarşamba, 23 Mayıs Perşembe, 24 Mayıs CumaPlay-off final müsabakalarının oynanacağı il ve statların daha sonra ilan edileceği bildirildi.