08 Mart 2019, 18:19
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Futbol Liglerinde Play-off Müsabaka Tarihleri Belli Oldu

Futbol Liglerinde Play-off Müsabaka Tarihleri Belli Oldu

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off maçlarının tarihlerini belirledi.

Liglerde play-off müsabakalarının tarihleri şöyle:

Spor Toto 1. Lig:

Yarı final 1. maçlar: 22 Mayıs Çarşamba

Yarı final 2. maçlar: 26 Mayıs Pazar

Final: 30 Mayıs Perşembe

TFF 2. Lig:

Çeyrek final 1. maçlar: 9 Mayıs Perşembe

Çeyrek final 2. maçlar: 13 Mayıs Pazartesi

Yarı final 1. maçlar: 17 Mayıs Cuma

Yarı final 2. maçlar: 21 Mayıs Salı

Final: 28 Mayıs Salı

TFF 3. Lig:

Yarı final 1. maçlar: 10 Mayıs Cuma

Yarı final 2. maçlar: 15 Mayıs Çarşamba

Finaller: 22 Mayıs Çarşamba, 23 Mayıs Perşembe, 24 Mayıs Cuma

Play-off final müsabakalarının oynanacağı il ve statların daha sonra ilan edileceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA


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