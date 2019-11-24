Haberler » Güncel » Futbol maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi - Haber

Futbol maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un sahasında Şanlıurfaspor karşılaştığı maça davet edilen kimsesiz çocuklar, oyuncak sürprizi ile karşılaştı.

24.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:56Futbol maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport 'un sahasında karşılaştığı maça davet edilen kimsesiz çocuklar, oyuncak sürprizi ile karşılaştı.
Samsunspor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün evlerinde kalan 100 çocuğu, Şanlıurfaspor ile oynadığı maça davet etti.
Çocuklar için önceden peluş bebek toplayan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Tiyatro Topluluğu'nda yer alan öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri oyuncakları, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 55'inci dakikasında, çocukların bulunduğu yöne atmaya başladı.
Öğrencilerin çocukları oyuncak yağmuruna tutmasını diğer taraftarlar da alkışladı. Oyuncak yağmuruna tutulan çocuklar, şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Yılport Samsunspor ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalayan tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam, geçen yıl Süper Lig'de İstiklal Mobilya Kayserispor-Trabzonspor maçında aldığı 1 maçlık cezası nedeniyle ilk resmi müsabakasını tribünden takip etmek zorunda kaldı.
Karşılaşmayı Yılport Samsunspor 5-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Samsunspor, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:57 Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gidiyor
16:56 TAKSİM'DE KAVGADA KAĞIT TOPLAYICISI YARALANDI
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:51 Çıldır'da Öğretmenler Günü kutlandı
16:51 Vural Öğretmenler Gününü kutladı
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
24.11.2019 16:58:22