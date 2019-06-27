27.06.2019 10:39
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Futbol Okulu'nun kayıtları başladı

Futbol Okulu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Altınordu Futbol Okulları tarafından düzenlenen "Futbol Okulu" kayıtları başladı.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde Altınordu Futbol Okulları tarafından düzenlenen "Futbol Okulu" kayıtları başladı.

Altınordu Tavşanlı koordinatörlüğü tarafından çocuklara yönelik 2019 -2020 dönemi kurs kayıtları başladı.

Çocukların sosyal faaliyetlerine yönelik futbol okulu, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 29 Haziran'da başlayacak Futbol Okulu'nun kayıtları Tavşanlı Akıncılarspor Kulübünde devam ediyor.

Akıncılarspor Kulübü tesislerinde düzenlenecek olan futbol kursu programı hakkında bilgiler veren koordinatör Ersin Aslan , " Altınorduspor Kulübü prensipleri doğrultusunda futbolcular ve iyi bireyler yetiştireceğiz. Çalışmalar güzel ve nezih bir ortamda olacak. 5 - 15 yaş arası her çocuk başvurabilecek. Bu kapsamda bize ve çocuklarımıza tesislerini açan Akıncılarspor Kulübü yönetimine teşekkür ederiz." - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Kütahya , Altınordu , Tavşanlı , Futbol , Spor

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