23 Kasım 2018, 23:07
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Futbol Otoriteleri, Konyaspor'un Kazandığı Penaltıya, "Penaltı Değil" Yorumunda Bulundu

Futbol otoriteleri, Atiker Konyaspor'a penaltı veren Hüseyin Göçek'i eleştirdi ve pozisyonun penaltı olmadığını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada kendi kalesine Uğur Demirok kaydetti. Serdar Aziz 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atiker Konyaspor'un golünü 89. dakikada penaltıdan Skubic attı.

Atiker Konyaspor'un penaltı kazandığı pozisyona sarı-kırmızılı oyuncular uzun süre itiraz etti. Hüseyin Göçek, VAR hakeminin de onayıyla penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyona futbol otoriteleri, "Penaltı değil" dedi.

FUTBOL OTORİTELERİ BİRLEŞTİ

Bünyamin Gezer, Tugay Kerimoğlu, Erman Toroğlu, Ali Ece, Rıdvan Dilmen ve Önder Özen, kararı eleştirdi ve "Penaltı değil" yorumunda bulundu.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Taraftarlar da sosyal medyadan, hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.

Futbol,Hüseyin Göçek,Konyaspor
23 Kasım 2018 Cuma 23:07



YORUMLAR (17)
TÜPÜNE TÜP TÜP: o tüp arka cebinde patlasın
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TÜPCÜ FİKRET: Niyese BJK ve Fenerliler cok seviniyor GS haline, ama unutmayin bugün Gs e yapilan BJK ve Fenerede yapilacakdir, o Zaman geldimi aglamaya gitmeyin. Bu yapilanlar sadece Basaksehir sampiyon etme cabasi. Kim hakkiyla kazaniyorsa kazansin, ama olmayan Penalti vermemeyi, vara gidilmemesi, art niyet den baska birsey degildir.
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KADERİN TOKADI: Yıllarca Arif, burak efendinin beleşe aldıklarına sayın !!!!!
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  • THE BERBER : SEN HALA 80 Lİ YLLARDAMISIN GUNUMUZE GEL YIL 2018 HAZIMSIZLIK KABİZ YAPAR BİDE SODA İÇ
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    1 0
TÜRK FUTBOLU GELİŞMEZ HER YERDE TORPİL .. : Şimdi arkadaşlar fener Beşiktaş Trabzon ve tüm takım taraftarları durum şu Türkiyede futbol adaletli yönetilmiyor başkanı tüp markasıyla bu yerlere gelmiş bi şahsiyet açıklamasında da şu var biz TFF ye çok para kazandırdık şu ak hesabı yükselttik ve bu açıklamayı bütün yorumcular okeyledi destekledi E be kardeşim sen onu anlatıp halkın gözünü boyama Türk milli takımını nerelere getirdin onu söyle altyapılardan oyuncu yetişmiyo Almanyanın işe yaramaz futbolcularını getirtip getirtip duruyosun ve sonuç ortada 15 Yıldır Avrupa ve dünyada hiç bir organizasyona katılmadı halimize yazık be allah rızası için şunu atın Türk futbolundan kara bir lekedir DEMİRÖREN
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8 1
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