Futbol Otoriteleri, Konyaspor'un Kazandığı Penaltıya, "Penaltı Değil" Yorumunda Bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada kendi kalesine Uğur Demirok kaydetti. Serdar Aziz 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atiker Konyaspor'un golünü 89. dakikada penaltıdan Skubic attı.

Atiker Konyaspor'un penaltı kazandığı pozisyona sarı-kırmızılı oyuncular uzun süre itiraz etti. Hüseyin Göçek, VAR hakeminin de onayıyla penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyona futbol otoriteleri, "Penaltı değil" dedi.

FUTBOL OTORİTELERİ BİRLEŞTİ

Bünyamin Gezer, Tugay Kerimoğlu, Erman Toroğlu, Ali Ece, Rıdvan Dilmen ve Önder Özen, kararı eleştirdi ve "Penaltı değil" yorumunda bulundu.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Taraftarlar da sosyal medyadan, hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.