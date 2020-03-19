Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Futbol oynamayı bıraktı rakibine yumruk attı - Spor

Futbol oynamayı bıraktı rakibine yumruk attı

TFF 2.lig ekiplerinden Gümüşhanespor erteleme maçında konuk ettiği, Başkent Akademispor müsabakasının 18.dakikasında rakip takım oyuncusu Alper Önal Gümüşhanesporlu Sancar Yıldırım'a sağ eliyle yumruk attı.

19.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:17
Futbol oynamayı bıraktı rakibine yumruk attı
TFF 2.lig ekiplerinden Gümüşhanespor erteleme maçında konuk ettiği, Başkent Akademispor müsabakasının 18.dakikasında rakip takım oyuncusu Alper Önal Gümüşhanesporlu Sancar Yıldırım'a sağ eliyle yumruk attı. Hakemin pozisyonu sarı kart ile değerlendirdi.

Dün Yenişehir stadında oynanan Gümüşhanespor-Başkent Akademispor FK erteleme maçının 18.dakikasında Gümüşhanespor yarı sahasında ikili mücadele sonrasında Başkent Akademisporlu Alper Önal, Gümüşhanesporlu Sancar Yıldırım'a sağ eliyle yumruk attı.

Karşılaşmanın İstanbul bölgesi hakemi Oğuzhan Uğurlu, Alper Önol'a sarı kart gösterince Gümüşhanesporlu futbolcuların yoğun itirazlarına neden oldu. Kalan 72 dakikayı 11 kişi ile oynamaya devam eden Başkent Akademispor karşılamayı 3-0 kazanarak ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti.

Maç sonrası Gümüşhanesporlu taraftarlar, kararın maçın skoruna etki ettiğini belirterek, kümede kalma mücadelesi veren takımlarının kural hatasına kurban olduğunu söyleyerek yaşanan olaya tepki gösterdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaşanın pozisyonda geri dönerek rakibine yumruk atan futbolcu


- Şhane

Kaynak: DHA

Etiketler : Gümüşhanespor, Alper Önal, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Spor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Spor
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Spor
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Spor
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Spor
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Spor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Spor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Spor
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Loading