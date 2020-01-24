Futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Zakir Bayrak (28), memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi.

Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Memuru Zakir Bayrak, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi. Çağrılan ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayrak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bekar olan polis memuru Bayrak'ın cenazesi Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından dün memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gönderildi. Polis korteji eşliğinde Erzurum'a getirilen Zakir Bayrak'ın cenazesi Oltu Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Bugün hastane morgundan alınan Bayrak'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Al yıldızlı bayrağa sarılı polis memurunun cenazesi, daha sonra Aslanpaşa Camisi'ne getirildi.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Göle Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcıları, çok sayıda meslektaşı ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Zakir Bayrak'ın naaşı, tören mangasıyla cenaze aracına konuldu. Leman-Metin Bayrak çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Zakir Bayrak'ın cenazesi gözyaşları arasında Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.