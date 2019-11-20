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Futbol sahasında kitap okuma etkinliği

Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, futbol sahasında sporcularla birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı.

20.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:48Futbol sahasında kitap okuma etkinliği
Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, futbol sahasında sporcularla birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı.
Sancaktutar, Şirintepe Mahallesi'ndeki sahada Gençlikspor Kulübü hocaları ve oyuncuları ile bir araya geldi.
Kitap okumanın önemine dikkat çekmek için sporcularla sahada kitap okuyan Sancaktutar, daha sonra çocuk ve gençlerle sohbet etti.
Kaymakam Sancaktutar, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanın kitap okumadıkça kendini boşlukta hissettiğin ifade etti.
Sancaktutar,, "Onun keyfini aldıktan sonra zaten birinin size 'kitap okuyalım' demesine gerek kalmıyor. Herkesin ilgi alanı farklı tabii ben tarihe meraklıyım sizler de spor tarihine meraklı olabilirsiniz. Fırsat oldukça elimizden kitabı düşürmememiz lazım. Daha bilgili olmamız ve dünyayı iyi tanımamız için kitaplarla her dem olmamız gerekiyor." dedi.
Kulüp Başkanı Sıracettin Şahsuvaroğlu, kitap okumanın faydalarına dikkat çekmek için antrenman öncesi sporcularla kitap okuduklarını ifade etti.

Güroymak, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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