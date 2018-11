30 Kasım 2018 Cuma 16:50



30 Kasım 2018 Cuma 16:50

Samsun'da millet bahçesine dönüştürülmek için yıkılan eski 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu alanda, Samsunspor'un "futbol şehitleri"nin anıtı yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla millet bahçesine dönüştürülmek üzere yıkılan eski 19 Mayıs Stadyumu'nda, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için yola çıkan Samsunspor kafilesinin Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları için de bir bölüm olacak.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ile yıkımı devam eden statta incelemelerde bulundu.Karaaslan, Samsunspor'un yaşadığı kazanın asla unutulmayacağını belirterek, kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın yaşamını yitirdiğini hatırlattı.Bugün Yılport Samsunspor'un başkan yardımcılığını üstlenen Emin Kar gibi birçok sporcunun ise aynı kazada engelli kaldığına dikkati çeken Karaaslan, "O günden bugüne Samsunspor'a sevdalı olmak, mağlubiyetine üzülmek, galibiyetine sevinmek kadar bu büyük acıyı yaşamış olmak nedeniyle başka bir bağa dönüştü. Takımımız o kaza ile kırmızı-beyaz renklerine bir de siyah ekledi." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla eski stadın millet bahçesine dönüştürüleceğini anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:"Buradaki asıl amaç, şehrin içinde atıl kalan stadyumların yeniden o şehirlere armağan edilmesidir. Proje, bu bölgeler çok ilgi görecek bir konut alanına çevrilebilecekken bunların hepsinden vazgeçmek suretiyle çocukların, gençlerin, kadınların, yani toplumun her kesiminin bir arada olabileceği mekanlara dönüşmesi acısından çok önemlidir. Samsun'un can damarı olabilecek bir alanda millet bahçesi projesinin gerçekleştirilecek olmasını çok önemsiyoruz. Millet bahçesi projesi şekillenirken bir ses duyduk Samsun'dan. O ses bize, 'Samsunspor'un anısının yaşatılması gerektiğini' söyledi."Gelen talep üzerine Samsunspor'un "futbol şehitleri" anıtının millet bahçesi içinde olması için çalışma yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Millet bahçesi Samsun'un gözde alanı haline gelecek. Bizim bir gözdemiz daha var. O da Samsunspor. 'Neden her ikisi de aynı alanda birleşmesin' diye düşündük. Bunun üzerine çalışma başlattık. Önce projeyi yapan TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile konuyu paylaştık. Sağ olsunlar, onlar da projeye destek verdi. Samsun'da yapacağımız millet bahçesinde Samsunspor'un anısını yaşatacağımız, gelecek nesillere bu hatıraları devredeceğimiz bir anıt yapılacak."Uyanık da alınan kararın kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.