Futbol sezonu Tanju Çolak'la başladı

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Ordu'nun Ünye ilçesinde korona virüs salgını sonrası futbol sezonunu sahalara dönerek başlattı.

Futbol sezonu Tanju Çolak'la başladı
09.06.2020 22:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:46
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Ordu'nun Ünye ilçesinde korona virüs salgını sonrası futbol sezonunu sahalara dönerek başlattı.

Tanju Çolak, Ünye Veteranlar Takımı ile karşı karşıya geldi. Medikil ailesinin forvet oyuncusu olarak sahalara inen Çolak, rakip takıma attığı ilk gol ile alkışlara tutuldu.

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Tanju Çolak, "Medikil ailesinin bir parçası olmamızdan dolayı sağlıklı ürünlerle sağlıklı olduğumuzu göstermek için tekrar bu gün sahalara indik. 12 Haziran'da başlayacak olan Lig öncesi bugün arkadaşlarımızla oynayacağımız maçımızın anı olmasını istiyoruz" dedi.

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Murat Ülgen, "Birçok faaliyetleri Ünyemizde yapmaya çalıştığımız gibi bu günde burada gol krallığına adını kazımış Tanju Çolak ile beraber keyifli bir maç tertip edeceğiz. Biz çocukken izlediğimiz Tanju Çolak ile bu gün aynı sahalarda onunla beraber karşılıklı maç oynamak bizler içinde ayrı bir gurur tablosu oldu" diye konuştu.

"Tanju bir halk adamı"

Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer ise, "Biz bugün bizleri kırmayarak bu maçı bizlere tattıracak olan gol kralımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gol krallığına adını kim yazdırmış deseler herkesin ilk aklına gelecek olan kişi Tanju Çolak olacaktır. Ancak Tanju beyin en önemli olan kişiliği ise o bir halk adamıdır. Kendisiyle yaptığımız çalışmalarla hem ailesini, hem kardeşini hem de kendisini tanıdık. Biz de Medikil ailesinden olmasından dolayı büyük keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.

Gol kralı Tanju Çolak ile oynanan maç sonrası hatıra fotoğrafları çektirilirken, Çolak ise atılan her gollerin dostluk maçı için olduğunu söyledi. Maç ise Ünye Veteranlar'ın 6-3'lük galibiyetiyle sonra ererken, Çolak ise 2 gol attı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Tanju Çolak, Futbol, Ünye, Spor, Haber

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