09 Kasım 2018, 21:29
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Baran EraslanAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 46 Feczesin), Kenan Karışık, Bilal Yener Arıca (Dk. 57 Bumba), Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Baran Eraslan

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 46 Feczesin), Kenan Karışık, Bilal Yener Arıca (Dk. 57 Bumba), Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 88 Andaç Güleryüz), Abdulkadir Özdemir

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Mustafa Sami Cam Keskin (Dk. 80 Balogun), Jefferson (Dk. 72 Okan Derici), Poepon (Dk. 61 Chabbi), Segbefia, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Rıdvan Şimşek, Del Valle

Goller: Dk. 58 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 69 Gökhan Sazdağı (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Kenan Karışık, Dk. 40 Onur Akbay, Dk. 75 Abdulkadir Özdemir (Adanaspor), Dk. 44 Oğulcan Çağlayan, Dk. 59 Rıdvan Şimşek, Dk. 87 Balogun, Dk. 90+2 Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep 1-1 berabere kaldı. Gökhan Sazdağı,Onur Akbay,Kenan Karışık
09 Kasım 2018 Cuma 21:29



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