Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç
, Cemal Bingül
, Baran Eraslan Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Hakan Barış, Ahmet Dereli
(Dk. 46 Feczesin), Kenan Karışık
, Bilal Yener Arıca (Dk. 57 Bumba), Berkan Yıldırım
, Onur Akbay
, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
(Dk. 88 Andaç Güleryüz
), Abdulkadir Özdemir
Gazişehir Gaziantep
: Günay Güvenç
, Ahmet Kesim
, Yalçın Kılınç, Mustafa Sami Cam Keskin
(Dk. 80 Balogun), Jefferson (Dk. 72 Okan Derici), Poepon (Dk. 61 Chabbi), Segbefia, Kubilay Aktaş
, Oğulcan Çağlayan
, Rıdvan Şimşek
, Del Valle
Goller: Dk. 58 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 69 Gökhan Sazdağı (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Kenan Karışık, Dk. 40 Onur Akbay, Dk. 75 Abdulkadir Özdemir (Adanaspor), Dk. 44 Oğulcan Çağlayan, Dk. 59 Rıdvan Şimşek, Dk. 87 Balogun, Dk. 90+2 Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep 1-1 berabere kaldı.
Gökhan Sazdağı,Onur Akbay,Kenan Karışık