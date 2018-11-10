Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Giresun
Atatürk
Hakemler: Sinan Dereci, Mehmet Yıldırım
, Muhammet Yumak Giresunspor
: Kayacan Erdoğan
, Emre Uğur
Uruç, Uğur Arslan
Kuru, Sery, Hüsamettin Tut
, Kağan Miray Bağış (Dk. 67 Ozan Can
Kökcü), Kürşad Sürmeli, Landel, Azza (Dk. 34 Volkan Okumak
), Muhammed İldiz
(Dk. 77 Fatih
Atik), Dauda Kardemir Karabükspor
: Furkan Kaçar, Arda Belen
, Fatih Tultak, Sezer Gündüz, Ali Kemal Yılmaz
(Dk. 61 Abdullah Sezgin), Hüseyin Topbaş (Dk. 68 Doğukan Sabih Toksöz), Fatih Kızılay
(Dk. 76 Toykan Topuz), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan, Ahmet Karadayı
, Arif Bostancı
Goller: Dk. 45+2, Dk. 79 ve Dk. 87 Dauda, Dk. 65 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)
Sarı kartlar: DK. 45+2 Arif Bostancı, Dk. 90 Doğukan Sabih Toksöz (Kardemir Karabükspor)
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.
Mehmet Yıldırım,Mustafa Kemal Atatürk,Giresun,Uğur Arslan
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:32