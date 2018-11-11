Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Osmanlı
Hakemler: Ramazan Keleş
, Murat Temel, Cemal Alpay
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç
, Tugay Kacar, Lumanza (Dk. 73 Beykan Şimşek
), Ayuk, Burhan Eşer
(Dk. 86 Oğuzhan Erdoğan
), Magaye (Dk. 90 Mertan Caner
Öztürk) İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Bauque (Dk. 71 Muhammed Demirci), Wellington
, Onur Ergün
, Etoga (Dk. 46 Barış Örücü), Tuncer Duhan Aksu
, Cajic, Arif Morkaya
, Ali Dere
, İbrahim Halil
Çolak (Dk. 56 Muhsin Yıldırım
), İbrahim Yılmaz
Gol: Dk. 11 Magaye (Penaltıdan) (Osmanlıspor)
Kırmızı kart: Dk. 41 Ali Dere (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Etoga, Dk. 10 İbrahim Halil Çolak
, Dk. 70 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 81 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 48 Tugay Kacar, Dk. 80 Karcemarskas, Dk. 88 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)
Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Osmanlıspor, yeni teknik direktörü Osman Özköylü
yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
Üç maç sonra kazanan Osmanlıspor, puanını 16'ya yükseltirken, İstanbulspor 13 puanda kaldı.
Öte yandan, karşılaşma öncesi şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstanbulsporlu futbolcular, sahaya "Önce Vatan" yazılı pankartla çıktı.
Ramazan Keleş,Oğuzhan Erdoğan,Beykan Şimşek
11 Kasım 2018 Pazar 21:21