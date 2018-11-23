Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Erkan Engin
, Erkan Akbulut
, Ali Can
Alp Kardemir Karabükspor
: Furkan Kaçar, Arda Belen
, Can Sıkılmaz, Fatih
Tultak, Abdullah Sezgin (Dk. 78 Ali Kemal Yılmaz
), Arif Bostancı, Cihan Aydın
, Ahmet Karadayı
(Dk. 67 Melih Berat Arslan), Hüseyin Topbaş, Berk Kervankıran (Dk. 57 Batuhan Kurt), Yusuf Akbulut Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Okan Alkan
, Oğuz Yılmaz
, Glumac, Bülent Cevahir
, Sedat Şahintürk, Cumali Bişi
, Nizamettin Çalışkan
(Dk. 83 Muhammed Ali Doğan
), Furkan Çil (Dk. 46 Kethevoama), Otoo (Dk. 53 Mehmet Boztepe
), Abdulkadir Özgen
Goller: Dk. 38 Okan Alkan, Dk. 64 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 40 Oğuz Yılmaz (kendi kalesine) (Kardemir Karabükspor)
Kırmızı kart: Dk. 2 Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Cihan Aydın, Dk. 60 Arif Bostancı, Dk. 63 Hüseyin Topbaş (Kardemir Karabükspor)
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.
Erkan Engin,Ali Kemal Yılmaz,Cihan Aydın