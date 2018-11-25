25 Kasım 2018, 09:45
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın maç programı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:

30 Kasım Cuma:

19.00 Adanaspor- Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Cumartesi:

13.30 Altay- Altınordu (İzmir Atatürk)

13.30 Boluspor- Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği- Kardemir Karabükspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

16.00 Balıkesirspor Baltok- Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

2 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Tetiş Yapı Elazığspor- İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

3 Aralık Pazartesi:

19.00 Afjet Afyonspor- Eskişehirspor (Zafer) Aralık,Mustafa Kemal Atatürk,Futbol
25 Kasım 2018 Pazar 09:45



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