Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli
Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Emrah
Ünal Denizlispor
: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can
Velioğlu, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz
(Dk. 90+1 Gökhan Süzen
), Recep Niyaz
(Dk. 87 Burak Altıparmak
), Mbamba, Burak Çalık
(Dk. 58 Deniz Vural
), Kerem Can
Akyüz, Abdülkerim Bardakcı Giresunspor
: Kayacan Erdoğan
, Uğur Arslan
Kuru, Sery, Landel, Dauda, Kağan Miray Bağış (Dk. 60 Adama Ba), Kürşad Sürmeli, Volkan Okumak
(Dk. 82 Ozan Can
Kökcü), Husmani (Dk. 78 Muhamed Ildız), Emre Uğur
Uruç, Hüsamettin Tut
Goller: Dk. 34 Mehmet Akyüz, Dk. 76 Ziya Alkurt, Dk. 84 Abdülkerim Bardakcı (Denizlispor), Dk. 3 Sery, Dk. 75 Volkan Okumak (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 56 Mbamba (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Mehmet Akyüz, Dk. 69 Deniz Vural, Dk. 77 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+3 Taha Can Velioğlu (Denizlispor), Dk. 54 Emre Uğur Uruç, Dk. 75 Volkan Okumak, Dk. 83 Ozan Can Kökcü, Dk. 89 Kayacan Erdoğan (Giresunspor)
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Denizlispor, konuk ettiği Giresunspor'u 3-2 yendi.
Burak Altıparmak,ZİYA ALKURT,Taha Can,Mehmet Akyüz
25 Kasım 2018 Pazar 15:44