25 Kasım 2018, 18:03
»»

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: GaziantepHakemler: Süleyman Abay, Habip Tiryaki, Hasan Hüseyin TetikGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Jefferson (Dk. 69 Kerim Avcı), Mustafa Sami Can Keskin, Segbefia (Dk. 83 Kubilay Aktaş), Oğulcan Çağlayan, Del Valle, Poepon (Dk.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Süleyman Abay, Habip Tiryaki, Hasan Hüseyin Tetik

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Jefferson (Dk. 69 Kerim Avcı), Mustafa Sami Can Keskin, Segbefia (Dk. 83 Kubilay Aktaş), Oğulcan Çağlayan, Del Valle, Poepon (Dk. 65 Chabbi)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Diarra, Melih Okutan, Burak Asan (Dk. 75 Sebaihi), Umut Gündoğan, Mustafa Durak (Dk. 63 Guido Koçer), Özgür Can Özcan (Dk. 46 Etoundi), Akabueze

Gol: Dk. 45+1 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 12 Akabueze, Dk. 15 Burak Asan, Dk. 19 Ufuk Budak, Dk. 49 Ümit Kurt (Boluspor), Dk. 14 Jefferson, Dk. 17 Segbefia, Dk. 20 Del Valle, Dk. 89 Chabbi, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Gazişehir Gaziantep, konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yendi. Hasan Huseyin,Süleyman Abay,Gökhan Alsan,Gaziantep
25 Kasım 2018 Pazar 18:03



YORUMLAR