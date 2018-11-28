Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir
Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç
, Kamil Çetin
, Hüseyin Aylak Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan
, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen
, Sedat Şahintürk, Okan Alkan
, Oğuz Yılmaz
, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir
, Cumali Bişi
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Martires, Emircan Altıntaş
, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu
, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal, Madinda (Dk. 90 Muhammed Gönülaçar)
Goller: Dk. 89 Madinda (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Glumac, Dk. 89 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Dk. 66 Tarık Tekdal, Dk. 87 Appindangoye (Ümraniyespor)
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül
'de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına, 46. dakikadan devam edildi.
Sadece ikinci yarısı oynanan mücadelede Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.
Kamil Çetin,Kutluhan Bilgiç,Mustafa Kemal Atatürk,Balıkesir
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:33