28 Kasım 2018, 20:33
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Kutluhan Bilgiç, Kamil Çetin, Hüseyin AylakBalıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali BişiÜmraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur...

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Kamil Çetin, Hüseyin Aylak

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Martires, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal, Madinda (Dk. 90 Muhammed Gönülaçar)

Goller: Dk. 89 Madinda (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Glumac, Dk. 89 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Dk. 66 Tarık Tekdal, Dk. 87 Appindangoye (Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına, 46. dakikadan devam edildi.

Sadece ikinci yarısı oynanan mücadelede Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi. Kamil Çetin,Kutluhan Bilgiç,Mustafa Kemal Atatürk,Balıkesir
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:33



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