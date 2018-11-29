Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Adanaspor-Hatayspor: Alper Çetin
1 Aralık Cumartesi:
13.30 Altay-Altınordu: Atilla Karaoğlan
13.30 Boluspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor: Ramazan Keleş
2 Aralık Pazar:
13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor: Sarper Barış Saka
16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor: Yasin Kol
19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar
3 Aralık Pazartesi:
19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor: Burak Şeker
Adanaspor,Hatayspor,Aralık
29 Kasım 2018 Perşembe 11:21