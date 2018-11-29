29 Kasım 2018, 11:21
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Hatayspor: Alper Çetin

1 Aralık Cumartesi:

13.30 Altay-Altınordu: Atilla Karaoğlan

13.30 Boluspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor: Ramazan Keleş

2 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor: Sarper Barış Saka

16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor: Yasin Kol

19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar

3 Aralık Pazartesi:

19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor: Burak Şeker Adanaspor,Hatayspor,Aralık
29 Kasım 2018 Perşembe 11:21



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