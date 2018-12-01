01 Aralık 2018, 13:06
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8, 9 ve 10 Aralık'ta oynanacak 15. hafta müsabakalarının programı şöyle:

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor- İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)

16.00 Altınordu- Adanaspor (Bornova)

9 Aralık Pazar:

13.30 Hatayspor- Boluspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Denizlispor- Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Eskişehirspor- Altay (Yeni Eskişehir)

10 Aralık Pazartesi:

19.00 Gazişehir Gaziantep- Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

19.00 Adana Demirspor- Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim) 10 Aralık,Aralık,Futbol
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:06



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