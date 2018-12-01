Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8, 9 ve 10 Aralık'ta oynanacak 15. hafta müsabakalarının programı şöyle: <br><br>8 Aralık Cumartesi: <br><br>13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)<br><br>13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)<br><br>16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova)<br><br>9 Aralık Pazar: <br><br>13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)<br><br>13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)<br><br>16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)<br><br>19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)<br><br>10 Aralık Pazartesi: <br><br>19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)<br><br>19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)