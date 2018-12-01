Futbol: Spor Toto 1 . Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Mehmet Ali Mazlum
Boluspor: Gökhan Değirmenci, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 65 Sabaihi), Akabueze (Dk. 89 Mustafa Batuhan Altıntaş), İshak Çakmak, Etoundi, Ufuk Budak, Dimov, Guido Koçer, Burak Asan (Dk. 46 Umut Gündoğan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 78 Djemoussa Traore), Hamidou Traore, Berk Yıldız, Pote, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Dk. 66 Emre Nefiz), Kosecki (Dk. 66 Anderson)
Goller: Dk. 9 Orhan Taşdelen, Dk. 36 Orkan Çınar, Dk. 82 Pote (Adana Demirspor), Dk. 53 Guido Koçer, Dk. 72 Akabueze (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Djemoussa Traore (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Mitrovic, Dk. 80 Hamidou Traore (Adana Demirspor)
Spor Toto 1. Lig 14. hafta müsabakasında Adana Demirspor, deplasmanda Boluspor'u 3-2 yendi.
Volkan Bayarslan,Mustafa Kemal Atatürk,Bolu,Mustafa Batuhan Altıntaş
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:43