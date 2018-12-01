Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat : İzmir
Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan
, Bilal Gölen, Anıl Usta Altay
: Egemen Gençalp, Serkan
Sözmen, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (Dk. 81 İbrahim Akın), Aganovic (Dk. 46 Ferhat Çulcoğlu), Yasin Palaz, Paixao, Tevfik Altındağ
, İbrahim Öztürk
, Gençer Cansev, İhsan Furkan Deniz (Dk. 46 Kappel) Altınordu
: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı
, Sinan Osmanoğlu
, Hasan Hatipoğlu
, Yusuf Acer
, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli
(Dk. 66 Berkay Samancı
), Muhammed Mert, Sefa Yılmaz
, Mehmet Murat
Uçar, Serdar Deliktaş
(Dk. 31 Anıl Koç-Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı)
Goller: Dk. 45+2 Muhammed Mert, Dk. 80 Kerim Alıcı (Altınordu), Dk. 52 Paixao (Penaltıdan) (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 36 Kerim Alıcı, Dk. 65 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 84 Gençer Cansev Dk. 90+3 Metin Yüksel (Altay)
Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altınordu, Altay'ı 2-1 yendi.
Karaoğlan,Mustafa Kemal Atatürk,İzmir
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:50