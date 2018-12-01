Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Bülent Birincioğlu
, Baran Eraslan
, Burak Cansız Gençlerbirliği
: Hakan Arıkan
(Dk. 51 Emrullah Şalk
), Ahmet Oğuz
, Halil İbrahim Pehlivan
, Yıldırım Mert Çetin
, Yasin Pehlivan
, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 77 Berat Ayberk Özdemir), Luccas Claro, Deniz Yılmaz
, Selçuk Şahin
(Dk. 62 Bekir Yılmaz), Jailton Kardemir Karabükspor
: Furkan Kaçar, Arda Belen
, Ahmet Karadayı
(Dk. 74 Ali Kemal Yılmaz
), Fatih
Tultak, Abdullah Sezgin, Hüseyin Topbaş (Dk. 65 Emre Eser), Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut
, Batuhan Kurt, Cihan Aydın
, Berk Kervankıran (Dk. 59 Melih Berat Arslan)
Goller: Dk. 13 Nadir Çiftçi, Dk. 25 ve 76 Deniz Yılmaz, Dk. 54 Sessegnon, Dk. 71 Bekir Yılmaz, Dk. 81 Ahmet Oğuz (penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup etti.
Müsabaka, Osmanlı Stadı'ndaki zemin problemi nedeniyle Eskişehir'de oynandı.
Bülent Birincioğlu,Emrullah Şalk,Ahmet Oğuz
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:09