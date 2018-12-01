Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir
Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş
, Cemal Bingül
, Çetin Öncel Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan
(Dk. 90+2 Kethevoama), Furkan Çil (Dk. 78 Mehmet Boztepe
), Abdulkadir Özgen
, Sedat Şahintürk (Dk. 78 Muhammed Ali Doğan
), Okan Alkan
, Oğuz Yılmaz
, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir
, Cumali Bişi Denizlispor
: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can
Velioğlu, Deniz Vural
, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz
(Dk. 90+1 Gökhan Süzen
), Recep Niyaz
(Dk. 84 Burak Altıparmak
), Burak Çalık
(Dk. 69 Muhammed Himmet Ertürk), Kerem Can
Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Sarı kartlar: Dk. 80 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 90 Burak Altıparmak (Denizlispor)
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.
Ramazan Keleş,Mustafa Kemal Atatürk,Balıkesir,Boztepe
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:23