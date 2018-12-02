Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Elazığ
Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Uygar Bebek
, Cem Özbay
Tetiş Yapı Elazığspor
: Soner Şahin, Murathan Özen (Dk. 61 Ahmet Aras
), Kadir Bekmezci
, Tatos, Adem Alkaşi
, Bagayoko, Ali Fırat Okur (Dk. 82 Onur Alsu), Lamine Diarra
(Dk. 90+2 Idrissa Diarra), Mehmet Yiğit, Orhan Şam
, Kadir Taşoğlu İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Wellington
, Muhsin Yıldırım
, İbrahim Yılmaz
(Dk. 82 Muhammed Demirci), Onur Ergün
, Cajic, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu
, Barış Örücü (Dk. 67 Murat Duruer
), İbrahim Halil
Çolak (Dk. 73 Perovic), Bauque
Goller: Dk. 6 İbrahim Halil Çolak
(İstanbulspor), Dk. 73 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Tatos, Dk. 66 Mehmet Yiğit, Dk. 90+2 Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 17 İbrahim Halil Çolak, Dk. 55 Barış Örücü (İstanbulspor)
Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Adem Alkaşi,Elazığspor
02 Aralık 2018 Pazar 18:14