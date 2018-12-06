Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 15. haftada görev alacak hakemler şunlar: <br><br>8 Aralık Cumartesi: <br><br>13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Mustafa Aydın<br><br>13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: Atilla Karaoğlan<br><br>16.00 Altınordu-Adanaspor: Süleyman Abay<br><br>9 Aralık Pazar: <br><br>13.30 Hatayspor-Boluspor: Caner Ak<br><br>13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci<br><br>16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç<br><br>19.00 Eskişehirspor-Altay: Ramazan Keleş<br><br>10 Aralık Pazartesi: <br><br>19.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Sarper Barış Saka<br><br>19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: Alper Çetin