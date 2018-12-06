06 Aralık 2018, 11:51
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor- İstanbulspor: Mustafa Aydın

13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altınordu- Adanaspor: Süleyman Abay

9 Aralık Pazar:

13.30 Hatayspor- Boluspor: Caner Ak

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci

16.00 Denizlispor- Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç

19.00 Eskişehirspor- Altay: Ramazan Keleş

10 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor- Giresunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Gazişehir Gaziantep- Balıkesirspor Baltok: Alper Çetin İstanbulspor,Kardemir Karabükspor,Aralık
06 Aralık 2018 Perşembe 11:51



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