Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu
Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan
, Furkan Ürün, Ali Tuna
Osmanlıspor: Karcemarskas, Tugay Kacar, Sinan Kurt, Ayuk (Dk. 60 Beykan Şimşek
), Burhan Eşer
(Dk. 82 Caner Arıcı
), Hasan Kılıç
, Ndiaye, Muhammed Bayır, Mertan Caner
Öztürk, Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Arapi, Bayram Çetin
, Yasin Yener (Dk. 80 Enes Ata), Sinan Özkan
(Dk. 84 Aykut Uluç), Mehmet Sedef
, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek
, Mendy (Dk. 70 Oltan
Karakullukçu)
Goller: Dk. 1 Hasan Kılıç, Dk. 64 Sinan Kurt, Dk. 90 Anıl Karaer (Penaltıdan) (Osmanlıspor), Dk. 20 Ersel Aslıyüksek, Dk. 86 Oltan Karakullukçu (Penaltıdan) (Afjet Afyonspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Mehmet Sedef (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Tugay Kacar, Dk. 85 Ndiaye, Dk. 90+2 Caner Arıcı (Osmanlıspor), Dk. 29 İsmet Benli, Dk. 62 Yasin Yener, Dk. 76 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yapılan maçta Osmanlıspor, Afjet Afyonspor'u 3-2 mağlup etti. Ankara
'daki Osmanlı Stadı'nda saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle karşılaşma Bolu'da oynandı.
Karaoğlan,Mustafa Kemal Atatürk,Beykan Şimşek,Bolu
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:56