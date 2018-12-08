Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Süleyman Abay
, Gökhan Memişoğlu
, Gökmen Olgaç Altınordu
: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı
, Sinan Osmanoğlu
, Hasan Hatipoğlu
, Yusuf Acer
, Mehmet Murat
Uçar, Muhammed Mert (Dk. 89 Recep Yemişçi), Anıl Koç (Dk. 70 Hüseyin Atakan Üner), Alican Özfesli
(Dk. 46 Deniz Kılınç
), Sefa Yılmaz
, Berkay
Samancı Adanaspor
: Karacic, Veli Kızılkaya
, Hakan Barış, Berkan Yıldırım
, Onur Akbay
, Ahmet Dereli
, Bumba (Dk. 70 Feczesin), Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
(Dk. 85 Eren Keleş), Doğanay Kılıç
(Dk. 46 Bilal Yener Arıca)
Goller: Dk. 39 Berkay Samancı, Dk. 50 Deniz Kılınç
Kırmızı kart: Dk. 86 Hakan Barış (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Kerim Alıcı, Dk. 72 Deniz Kılınç, Dk. 86 Muhammed Mert, Dk. 90 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 49 Kone, Dk. 82 Veli Kızılkaya (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altınordu, evinde Adanaspor'u 2-0 yendi.
Süleyman Abay,Sinan Osmanoğlu,Kerim Alıcı
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:04