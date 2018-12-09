Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli
Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç
, Oğuz Terzi
, Hüseyin Aylak Denizlispor
: Stackhowiak, Taha Can
Velioğlu, Deniz Vural
(Dk. 60 Burak Çalık
), Ziya Alkurt (Dk. 90+1 Tisdell), Aissati, Mehmet Akyüz
, Recep Niyaz
(Dk. 82 Burak Altıparmak
), Furkan Şeker
, Kerem Can
Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
, Mbamba Gençlerbirliği
: Hakan Arıkan
, Ahmet Oğuz
, Yıldırım Mert Çetin
, Yasin Pehlivan
, Nadir Çiftçi (Dk. 71 Mert Nobre
), Sessegnon (Dk. 83 Matei), Luccas Claro, Deniz Yılmaz
(Dk. 86 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin
, Alper Uludağ
, Jailton
Sarı kartlar: Dk. 17 Aissati, Dk. 53 Deniz Vural, Dk. 74 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 23 Luccas Claro, Dk. 51 Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.
Burak Çalık,ZİYA ALKURT,Deniz Vural
09 Aralık 2018 Pazar 18:19