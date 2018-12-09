09 Aralık 2018, 18:19
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüseyin AylakDenizlispor: Stackhowiak, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural (Dk. 60 Burak Çalık), Ziya Alkurt (Dk. 90+1 Tisdell), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüseyin Aylak

Denizlispor: Stackhowiak, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural (Dk. 60 Burak Çalık), Ziya Alkurt (Dk. 90+1 Tisdell), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 82 Burak Altıparmak), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Dk. 71 Mert Nobre), Sessegnon (Dk. 83 Matei), Luccas Claro, Deniz Yılmaz (Dk. 86 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton

Sarı kartlar: Dk. 17 Aissati, Dk. 53 Deniz Vural, Dk. 74 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 23 Luccas Claro, Dk. 51 Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı. Burak Çalık,ZİYA ALKURT,Deniz Vural
09 Aralık 2018 Pazar 18:19



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