Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Ramazan Keleş
, Habip Tiryaki, Burak Cansız Eskişehirspor
: Ekrem Kılıçarslan
, Semih Güler
, Tolga Yakut, Alperen Kocabaş
(Dk. 90+1 Bedirhan Altunbaş), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 89 İsmail Oykun), Mevlüt Çelik, Mehmet Özcan
, İbrahim Halil
Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 90+5 Furkan Balaban
) Altay
: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk
, Yasin Palaz, Serkan
Sözmen, Aganovic (Dk. 73 Atakan Rıdvan Çankaya
), Tevfik Altındağ
(Dk. 83 Kappel), Ferhat Çulcuoğlu
, Eugenio (Dk. 77 İhsan Furkan Deniz), İbrahim Akın, Paixao
Gol: Dk. 80 İbrahim Halil Öner
(Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 79 İbrahim Akın (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 22 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 43 Tevfik Altındağ, Dk. 70 Serkan Sözmen, Dk. 90+2 Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Dk. 31 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 64 Cemali Sertel (Eskişehirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor, Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Hakemler ve iki takım futbolcuları maç öncesi seremoniye üzerinde "Engelleri birlikte aşalım" yazılı pankartla çıktı.
Semih Güler,Kılıçarslan,Ramazan Keleş
09 Aralık 2018 Pazar 21:12