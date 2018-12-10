10 Aralık 2018, 21:11
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: GaziantepHakemler: Alper Çetin, Cüneyt Köz, Mehmet BoztepeGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 82 Muhammet Enes Durmuş), Poepon, Kerim Avcı (Dk. 70 Chabbi), Kossi, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan (Dk.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Alper Çetin, Cüneyt Köz, Mehmet Boztepe

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 82 Muhammet Enes Durmuş), Poepon, Kerim Avcı (Dk. 70 Chabbi), Kossi, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Okan Derici), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Rodriguez

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 67 Furkan Çil), Muhammed Ali Doğan, Abdülkadir Özgen (Dk. 76 Abeka), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali İbiş (Dk. 81 Doğa İşeri)

Goller: Dk. 6 ve 66 Nizamettin Çalışkan, (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 42 Cuma Bişi, Dk. 45 Glumac, Dk. 45+3 Sedat Şahintürk, Dk. 60 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 45 Ahmet Kesim, Dk. 67 Mehmet Erdem Uğurlu, (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yendi. Günay Güvenç,Cüneyt Köz,Ahmet Kesim,Gaziantep
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:11



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