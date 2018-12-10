10 Aralık 2018, 21:18
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Adana 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Hasan Hüseyin TetikAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mitrovic, Tayyib Talha Sanuç (Dk. 64 İsmail Konuk), Orhan Taşdelen, Anderson (Dk. 62 Emre Nefiz), Galip Güzel, Orkan Çınar, Kosecki, Berk Yıldız, Pote (Dk.

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Hasan Hüseyin Tetik

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mitrovic, Tayyib Talha Sanuç (Dk. 64 İsmail Konuk), Orhan Taşdelen, Anderson (Dk. 62 Emre Nefiz), Galip Güzel, Orkan Çınar, Kosecki, Berk Yıldız, Pote (Dk. 90 Traore)

Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, Emre Uğur Uruç, Ferhat Görgülü, Hüsmani, Ba Adama (Dk. 78 Azza), Landel (Dk. 58 Kürşad Sürmeli) (Dk. 74 Bahadır Erol), Volkan Okumak, Muhammet Reis, Dauda

Goller: Dk. 74 Orkan Çınar (Adana Demirspor), Dk. 88 Bahadır Erol (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Hüsmani, Dk. 73 Ba Adama, Dk. 76 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), Dk. 80 Orkan Çınar (Adana Demirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Adana Demirspor-Giresunspor karşılaşması, 1-1 eşitlikle tamamlandı. Hasan Huseyin,İsmail Konuk,Adana
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:18



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