Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Adana
5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Hasan Hüseyin
Tetik Adana Demirspor
: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mitrovic, Tayyib Talha Sanuç (Dk. 64 İsmail Konuk
), Orhan Taşdelen
, Anderson (Dk. 62 Emre Nefiz
), Galip Güzel, Orkan Çınar
, Kosecki, Berk Yıldız
, Pote (Dk. 90 Traore) Giresunspor
: Anıl Atağ, Uğur Arslan
Kuru, Hüsamettin Tut
, Emre Uğur
Uruç, Ferhat Görgülü
, Hüsmani, Ba Adama (Dk. 78 Azza), Landel (Dk. 58 Kürşad Sürmeli) (Dk. 74 Bahadır Erol), Volkan Okumak
, Muhammet Reis
, Dauda
Goller: Dk. 74 Orkan Çınar (Adana Demirspor
), Dk. 88 Bahadır Erol (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Hüsmani, Dk. 73 Ba Adama, Dk. 76 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), Dk. 80 Orkan Çınar (Adana Demirspor
)
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Adana Demirspor-Giresunspor karşılaşması, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Hasan Huseyin,İsmail Konuk,Adana
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:18