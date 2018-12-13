13 Aralık 2018, 12:19
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep: Abdulkadir Bitigen

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Alper Çetin

16.00 Balıkesirspor Baltok- Adana Demirspor: Erkan Özdamar

16.00 Kardemir Karabükspor- Denizlispor: Emre Malok

16 Aralık Pazar:

13.30 Giresunspor- Hatayspor: Burak Şeker

13.30 Altay-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Boluspor- Altınordu: Onur Özütoprak

16.00 Adanaspor- Eskişehirspor: Hakan Ceylan İstanbulspor,Aralık
13 Aralık 2018 Perşembe 12:19



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