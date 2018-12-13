Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez
Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan
15 Aralık
Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep
: Abdulkadir Bitigen
13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor
: Alper Çetin
16.00 Balıkesirspor
Baltok- Adana Demirspor
: Erkan Özdamar
16.00 Kardemir Karabükspor- Denizlispor
: Emre Malok
16 Aralık Pazar:
13.30 Giresunspor- Hatayspor
: Burak Şeker
13.30 Altay-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Boluspor- Altınordu
: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor- Eskişehirspor
: Hakan Ceylan
İstanbulspor,Aralık
13 Aralık 2018 Perşembe 12:19