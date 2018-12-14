Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak
, Çetin Öncel İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Wellington
, Atchom, Muhammed Ali
Kurt (Dk. 46 Muhammed Demirci), Bauque, Barış Örücü (Dk. 29 Muhsin Yıldırım
), Cajic, Tuncer Duhan Aksu
, Ali Dere
, İbrahim Yılmaz
(Dk. 78 İbrahim Halil
Çolak), Perovic
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl
, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu
, Vasilogiannis (Dk. 67 Leandrinho), Madinda (Dk. 72 Muhammed Gönülaçar), Dialiba (Dk. 59 Emircan Altıntaş
), Atabey
Çiçek
Goller: Dk. 2 Atabey Çiçek (Ümraniyespor), Dk. 54 Perovic (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Bauque, Dk. 34 Atchom, Dk. 51 Muhammed Demirci, Dk. 90+1 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 89 Merthan Açıl (Ümraniyespor)
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasındaki İstanbulspor-Ümraniyespor karşılaşması, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan, kariyerinde Valencia
, Liverpool
, Juventus
, Paris
Saint-Germain ve Fiorentina
gibi önemli kulüplerin formasını giyen Mohamed Sissoko'nun, karşılaşmayı İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte protokol tribününde izlemesi dikkati çekti.
Esenyurt,Muhsin Yıldırım,Ali Dere
14 Aralık 2018 Cuma 22:28