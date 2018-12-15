15 Aralık 2018, 15:55
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni EskişehirHakemler: Abdulkadir Bitigen, Ata Yıldırım, Abdullah Bora ÖzkaraGençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Dk. 90+3 Matei), Sessegnon (Dk. 71 Bekir Yılmaz), Mert Nobre, Dos Santos, Deniz Yılmaz (Dk.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ata Yıldırım, Abdullah Bora Özkara

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Dk. 90+3 Matei), Sessegnon (Dk. 71 Bekir Yılmaz), Mert Nobre, Dos Santos, Deniz Yılmaz (Dk. 63 Jailton), Selçuk Şahin, Alper Uludağ

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Bahadır Çiloğlu, Jefferson, Poepon (Dk. 74 Wanderson), Kerim Avcı (Dk. 61 Yusuf Cihat Çelik), Segbefia, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 80 Nihat Şahin), Rıdvan Şimşek, Del Valle

Goller: Dk. 31 Nadir Çiftçi, Dk. 89 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 47 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kartlar: Dk. 23 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Dk. 77 Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kart: Dk. 67 Jailton (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep'i 2-1 mağlup etti.

Osmanlı Stadı'nda devam eden zemin çalışması nedeniyle karşılaşma Eskişehir'de oynandı. Yılmaz Mert,Yasin Pehlivan,Ahmet Oğuz
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:55



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