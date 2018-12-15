Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ata Yıldırım, Abdullah Bora
Özkara Gençlerbirliği
: Hakan Arıkan
, Ahmet Oğuz
, Yıldırım Mert Çetin
, Yasin Pehlivan
, Nadir Çiftçi (Dk. 90+3 Matei), Sessegnon (Dk. 71 Bekir Yılmaz), Mert Nobre
, Dos Santos
, Deniz Yılmaz
(Dk. 63 Jailton), Selçuk Şahin
, Alper Uludağ
Gazişehir Gaziantep
: Günay Güvenç
, Bahadır Çiloğlu, Jefferson, Poepon (Dk. 74 Wanderson), Kerim Avcı
(Dk. 61 Yusuf Cihat Çelik
), Segbefia, Kubilay Aktaş
, Oğulcan Çağlayan
, Gökhan Alsan
(Dk. 80 Nihat Şahin
), Rıdvan Şimşek
, Del Valle
Goller: Dk. 31 Nadir Çiftçi, Dk. 89 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 47 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep)
Kırmızı kartlar: Dk. 23 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Dk. 77 Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kart: Dk. 67 Jailton (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep'i 2-1 mağlup etti.
Osmanlı Stadı'nda devam eden zemin çalışması nedeniyle karşılaşma Eskişehir'de oynandı.
Yılmaz Mert,Yasin Pehlivan,Ahmet Oğuz
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:55