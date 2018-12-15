Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Afyonkarahisar
Zafer
Hakemler: Alper Çetin, Özgür Ertem
, Kamil Çetin
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş
, Arapi, Bayram Çetin
, Yasin Yener, Sinan Özkan
(Dk.46 Aykut Uluç), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk.74 Onur Ramazan Toprak
), Ersel Aslıyüksek
, Oltan
Karakullukçu, Erdi Zengin (Dk.46 Ali Kılıç
)
Tetiş Yapı Elazığspor
: Soner Şahin, Kadir Bekmezci
, Tatos, Adem Alkaşi
, Bagayoko (Dk.90 Erhan Çınar
), Ali Fırat Okur (Dk.84 Fatih Serkan Kurtuluş
), Diarra, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Orhan Şam
, Kadir Taşoğlu (Dk.60 Ahmet Aras
)
Goller: Dk.3 Mehmet Yiğit, Dk.29 Diarra, Dk. 67, 73 Ahmet Aras (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk.28 Ersel Aslıyüksek, Dk.61 Ali Kılıç, (Afjet Afyonspor) Dk.39 Emre Öztürk, Dk.41 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor)
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 4-0 mağlup etti.
Türker Toptaş,Onur Ramazan Toprak,Afyonkarahisar
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:56