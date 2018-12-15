Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Altan Kardemir Karabükspor
: Furkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz
, Arda Belen
, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Ahmet Karadayı
, Batuhan Kurt (Dk. 73 Arif Bostancı), Yusuf Akbulut Denizlispor
: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı
, Furkan Şeker
, Taha Can
Velioğlu, Kerem Can
Akyüz, Burak Çalık
(Dk. 87 Seddar Karaman
), Recep Niyaz
, Mehmet Akyüz
(Dk. 45 Tisdell), Deniz Vural
, Mbamba (Dk. 46 Burak Altıparmak
), Ziya Alkurt
Goller: Dk. 3 Recep Niyaz, Dk. 15 Ziya Alkurt, Dk. 23 Burak Çalık (Denizlispor), Dk. 25 Yusuf Akbulut, Dk. 46 Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Ali Kemal Yılmaz
, Dk. 53 Berk Kervankıran, Dk. 59 Batuhan Kurt, Dk. 64 Emre Eser, Dk. 67 Yusuf Akbulut, Dk. 74 Ahmet Karadayı (Kardemir Karabükspor), Dk. 76 Recep Niyaz (Denizlispor)
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Denizlispor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-2 yendi.
Belen,Oğuz Kağan ,Ahmet Karadayı,Ali Kemal Yılmaz
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:10