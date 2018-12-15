15 Aralık 2018, 18:21
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Terzi Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 56 Doğa İşeri), Furkan Çil (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Terzi


Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 56 Doğa İşeri), Furkan Çil (Dk. 56 Kethevoama), Abdulkadir Özgen, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Bülent Cevahir

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Berk Yıldız, Emre Nefiz, Pote, Anderson, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Kosecki (Dk. 59 Traore)


Goller: Dk. 10 Pote (Adana Demirspor), Dk. 68 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 90+1 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)


Sarı kartlar: Dk. 40 Kurtuluş Yurt, Dk. 41 Anderson, Dk. 68 Tayyib Talha Sonuç (Adana Demirspor), Dk. 43 Muhammed Ali Doğan, Dk. 86 Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Muhammed Ali Doğan,Nizamettin Çalışkan,Cüneyt Köz,Balıkesirspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:21



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