Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir
Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Terzi Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz
, Nizamettin Çalışkan
, Muhammed Ali Doğan
, Mehmet Boztepe
(Dk. 56 Doğa İşeri), Furkan Çil (Dk. 56 Kethevoama), Abdulkadir Özgen
, Okan Alkan
, Oğuz Yılmaz
, Otoo, Bülent Cevahir Adana Demirspor
: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Berk Yıldız
, Emre Nefiz
, Pote, Anderson, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen
, Kosecki (Dk. 59 Traore)
Goller: Dk. 10 Pote (Adana Demirspor), Dk. 68 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 90+1 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 40 Kurtuluş Yurt, Dk. 41 Anderson, Dk. 68 Tayyib Talha Sonuç (Adana Demirspor), Dk. 43 Muhammed Ali
Doğan, Dk. 86 Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
Muhammed Ali Doğan,Nizamettin Çalışkan,Cüneyt Köz,Balıkesirspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:21