16 Aralık 2018, 15:48
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat : İzmir AtatürkHakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Muhammet YumakAltay: Emre Koyuncu, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (Dk. 80 İhsan Furkan Deniz), Paixao, Tevfik Altındağ (Dk. 67 Aganovic), Kappel (Dk.

Stat : İzmir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Muhammet Yumak

Altay: Emre Koyuncu, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (Dk. 80 İhsan Furkan Deniz), Paixao, Tevfik Altındağ (Dk. 67 Aganovic), Kappel (Dk. 86 Yasin Palaz), İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Lembi, Ndiaye, Mertan Caner Öztürk (Dk. 90+2 Furkan Yaman), Burhan Eşer, Hasan Kılıç (Dk. 55 Sinan Kurt) Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Beykan Şimşek (Dk. 66 Ayuk)

Gol: Dk. 88 Burhan Eşer (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Gençer Cansev, Dk. 87 Mustafa Murat Uslu (Altay), Dk. 45 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi. Uygar Bebek,Bülent Birincioğlu,Mustafa Kemal Atatürk,İzmir
16 Aralık 2018 Pazar 15:48



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