Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Adana
5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Hakan Ceylan
, Mehmet Yıldırım, Sezgin Çınar Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Onur Akbay
, Veli Kızılkaya
, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Digao (Dk. 85 Berkan Yıldırım
), Eren Keleş (Dk. 67 Gökhan Sazdağı
), Yener Arıca, Ahmet Dereli
(Dk. 33 Andaç Güleryüz
), Feczesin, Bumba Eskişehirspor
: Ekrem Kılıçarslan
, Bedirhan Altunbaş (Dk. 88 Kaan
Gül), Mevlüt Çelik, Semih Güler
, Furgan Polat (Dk. 61 Talha Erdoğan), Tolga Yakut (Dk. 75 Metehan Altunbaş), Alperen Kocabaş
, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan
, İbrahim Halil
Öner
Goller: Dk. 9 Bumba, Dk. 41 Feczesin (Adanaspor),
Sarı kartlar: Dk. 58 Veli Kızılkaya, Dk. 78 Özkan Taştemur, Dk. 90+3 Feczesin (Adanaspor), Dk. 89 Cemali Sertel, Dk. 90+1 Semih Güler (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 74 Renan Diniz (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor, kendi sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yendi.
Bu arada, maç öncesi stat çevresinde her iki takım taraftarları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
16 Aralık 2018 Pazar 18:21