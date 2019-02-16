16 Şubat 2019, 15:38
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye BelediyesiHakemler: Sinan Dereci, Furkan Ürün, Çetin ÖncelÜmraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Madinda (Dk. 79 Recep Aydın), Dialiba (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Sinan Dereci, Furkan Ürün, Çetin Öncel

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Madinda (Dk. 79 Recep Aydın), Dialiba (Dk. 46 Atabey Çiçek), Leandrinho

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Furkan Çil), Mehmet Boztepe (Dk. 84 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 78 Otoo), Sedat Şahintürk, Beleck

Goller: Dk. 72 Leandrinho, Dk. 90+2 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Glumac, Dk. 19 Kethevoama, Dk. 90 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 54 Merthan Açıl, Dk. 70 Leandrinho, Dk. 77 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-0 mağlup etti.
Kaynak: AA


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