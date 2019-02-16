16 Şubat 2019, 16:17
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Koray Gençerler, Ata Yıldırım, Gökmen BaltacıHatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz (Dk. 62 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Ata Yıldırım, Gökmen Baltacı

Hatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz (Dk. 62 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Karim Samb), Mesut Çaytemel, Maiga, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Rassoul, Kaan Kanak, Semih Güler, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Traore, Hakan Bilgiç (Dk. 67 Levent Ayçiçek), Kosecki, Berk Yıldız (Dk. 76 Gladky), Pote (Dk. 87 Anderson)

Goller: Dk. 72 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Dk. 78 Yusuf Abdioğlu (Kendi kalesine) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Maiga, Dk. 75 Kubilay Sönmez, Dk. 77 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 62 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Koray Gençerler,Mustafa Kemal Atatürk,Antakya,Kubilay Sönmez
Kaynak: AA


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