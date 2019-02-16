Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Antakya
Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler
, Ata Yıldırım, Gökmen Baltacı Hatayspor
: Akın Alkan
, Soner Örnek, Kubilay Sönmez
, Hamza Gür
, Selim Ilgaz
(Dk. 62 Korkishko), Gökhan Karadeniz
(Dk. 90 Karim Samb), Mesut Çaytemel, Maiga, Yusuf Abdioğlu
, Murat Paluli
, Caner Hüseyin Bağ Adana Demirspor
: Çağlar Şahin
Akbaba, Rassoul, Kaan Kanak
, Semih Güler
, Erdal Öztürk
, Süleyman Koç
, Traore, Hakan Bilgiç (Dk. 67 Levent Ayçiçek), Kosecki, Berk Yıldız
(Dk. 76 Gladky), Pote (Dk. 87 Anderson)
Goller: Dk. 72 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Dk. 78 Yusuf Abdioğlu (Kendi kalesine) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Maiga, Dk. 75 Kubilay Sönmez, Dk. 77 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 62 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Koray Gençerler,Mustafa Kemal Atatürk,Antakya,Kubilay Sönmez
Kaynak: AA